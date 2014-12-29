Эксперт об агрессии России: план Путина осуществился только на 20%

Военный обозреватель Олег Пономарь прокомментировал агрессию России против Украины, заявив, что план президента этой страны Владимира Путина осуществился только на 20%.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Обозреватель", подводя итоги года.

"Я думаю, то, чего достигла Украина на сегодняшний день, - это максимум. У нас оккупирована очень маленькая территория в Донецкой и Луганской областях - не считая Крыма", - отметил Пономарь.

"Больше - это только в том случае, если бы эта территория вообще не была оккупирована. Но это невозможно. План Путина осуществился всего на 20%", - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее известный российский писатель-сатирик Виктор Шендерович заявил, что при президенте РФ Владимире Путине война на Донбассе не закончится никогда, потому что иначе ему станет не о чем говорить.