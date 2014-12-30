Порошенко из президентского авиапарка передаст армии два вертолета

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что из президентского авиапарка армии будут переданы 2 вертолета вместе со 100 единицами тяжелой техники, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Об этом он написал в Twitter.

"Порошенко: сегодня 2 вертолета из президентского авиапарка будут переданы армии. Так же как и 100 единиц тяжелой техники", - написал Цеголко.

Порошенко находится с рабочей поездкой во Львове. В частности он примет участие в мероприятиях в Международном центре миротворчества и безопасности.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что украинская армия не будет наступать на Донбассе.