"Киборг" из аэропорта Донецка: Россия сейчас в критическом состоянии

Один из защитников донецкого аэропорта (за стойкость их называют "киборгами") - силовик с позывным "Маршал" - прокомментировал конфликт в Украине, заявив, что во всем виновата Россия.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Гордон".

"Конечно, в Украине наступит мир. Я в этом уверен, правда - за нами. Мы войну не развязывали, войны никто не хотел и не хочет", - отметил он.

"Виновата во всем Россия, это 100%. Все говорят, Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) - не Путин, но в России очень многие люди поддерживают Путина. Россия сейчас в критическом состоянии. Они думали, что под эйфорией от взятия Крыма возьмут еще половину нашей страны", - добавил силовик.

По его мнению, "это неправда, потому что они не думали, что укропы так "насыплют" им". В то же время защитник аэропорта Донецка выразил мнение, что "мы скоро победим".

"Скоро мы победим, и россияне уйдут, а эти дураки-марионетки, которых называют сепаратистами, кто с голоду сдохнет, кто в Россию сбежит, и там начнется то же самое, что было развязано у нас", - считает "Маршал".

Напомним, ранее российский политик, адвокат арестованной украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко Марк Фейгин заявил, что проблемы Украины вызваны, в первую очередь, Кремлем и главой РФ Владимиром Путиным.