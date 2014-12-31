Ночной бой в Песках: силы АТО уничтожили 9 и ранили 16 спецназовцев ГРУ – соцсети

В среду, 31 декабря, утром стало известно, что в ночном бою за Пески, расположенные в районе донецкого аэропорта, украинские силовики уничтожили 9 российских спецназовцев.

Об этом со ссылкой на данные перехвата сообщений российских военных блогер Олег Ярчук сообщает на своей странице в соцсети.

По данным блогера, Пески атаковала сводная часть ротно-тактической группы 22-й отдельной бригады ГРУ Генштаба России (Ростовская область), а также 200-й бригады особого назначения Южного военного округа (Ростов).

Сводная группа потеряла 9 человек убитыми, 16 ранеными и еще один пропал без вести.

Как стало известно, защитникам Песков пришлость пустить в ход крупнокалиберные пулеметы и 100-милиметровые противотанковые пушки "Рапира", сообщает блогер и волонтер "Правого сектора" Наталья Повзун.

По данным Ярчука, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе по состоянию на 29 декабря 2014 года составили: убитыми – 4937 человек, ранеными - 1479 и пропавшими без вести – 2645.

Напомним, что вчера вечером замкомбата добровольческого батальона ОУН Борис Гуменюк сообщил об ожесточенном бое в Песках. "Сепары давят на наши позиции с трех сторон, - отметил он. - Работают минометы, артиллерия, стрелковое оружие".

Справка. С декабря 1994 года по октябрь 1996 года военнослужащие 22-й обрСпН в составе федеральной группировки войск принимали участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики Ичкерия в целях наведения конституционного порядка.

С августа 1999 года личный состав бригады выполняет боевые задачи на территории Чеченской Республики.

В августе 2008 года отдельные подразделения бригады участвовали в Войне в Южной Осетии.