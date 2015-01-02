На Донбассе неспокойно на четырех направлениях: боевики "мобилизуют" несовершеннолетних, карта АТО

Боевики осуществляют отдельные вооруженные провокации на Мариупольском, Донецком, Дебальцевский и Луганском направлениях, согласно данным разведки, идет процесс замены местных боевиков на кадровых военных ВС РФ с целью подчинения всех бандформирований единому руководящему центру.

Об этом говорится в сообщении ИАЦ СНБО.

По данным разведки, в целях доукомплектования имеющихся бандформирований руководство ДНР проводит на оккупированных территориях т.н. "добровольческую" мобилизацию местного населения в возрасте от 16 до 18 лет, сказано в сообщении.

Среди членов бандформирования "Восток", действующего в Донецкой области, растет напряжение из-за недостаточного уровня материального и продовольственного обеспечения. За последние 5 дней террористы не получили от российских кураторов никаких денежных поступлений.

Напомним, ранее сообщалось. что боевики жалуются на украинскую армию и просят помощи у волонтеров.

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