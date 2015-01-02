Стець не хочет забирать лицензию у "Интера"

Министр информационной политики Украины Юрий Стець заявил, что не намерен забирать лицензию у телеканала "Интер".

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я не буду забирать лицензию у "Интера". Я не хочу давить на Нацсовет", - отметил Стець.

"Я никогда не буду вмешиваться в работу журналистов", - подчеркнул он.

Как известно, на телеканале "Интер" в новогоднюю ночь транслировалась запись новогодней программы, в которой выступил в частности депутат Госдумы России, певец Иосиф Кобзон, объявленный в Украине персоной нон грата. В этой же программе звучали песни в исполнении других российских звезд, которые публично высказывались в поддержку сепаратистов на востоке Украины. Среди них - Валерия, Олег Газманов, Николай Басков и другие.

Секретарь СНБО Александр Турчинов призвал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканала "Интер".

Напомним, ранее у Порошенко заявили: "Интер" ответит за Кобзона в эфире.

Ранее сообщалось, что "Интер" могут лишить лицензии: показывал выступления артистов, поддержавших агрессию РФ.