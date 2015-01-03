Пророссийский президент Чехии назвал Яценюка "премьером войны": не хочет мира на Донбассе

Президент Чехии Милош Земан считает главу правительства Украины Арсения Яценюка "премьером войны".
Президент Чехии Милош Земан считает главу правительства Украины Арсения Яценюка "премьером войны", который не хочет мирного решения нынешних проблем страны.
Об этом он сказал в интервью пражской газете Pravo, передает УНН.
"Судя по некоторым высказываниям премьера Яценюка, считаю, что это, скорее, "премьер войны", потому что он не хочет мирного решения (ситуации на Украине - ред.), которое рекомендует Европейская комиссия, но хочет эту проблему решить силой", - отметил М.Земан.
Земан также отметил, что его высказывания о ситуации в Украине могли отразиться на падении его популярности в стране в последние месяцы, так как многие "плохо информированные люди" в Чехии считают, что свержение президента Виктора Януковича в феврале 2014 г. представляло собой нечто вроде "бархатной революции" осени 1989 года в тогдашней Чехословакии.
"Они думают, что там произошло что-то вроде того, как у нас была "бархатная революция", - сказал Милош Земан. - Майдан не был никакой демократической революцией, я считаю, что в Украине происходит гражданская война".
Напомним, президент Чехии Земан известен своими прокремлевскими заявлениями, а события в Украине он неоднократно комментировал с точки зрения РФ.
В то же время в самой Чехии министры правительства этой страны указали Земану, что Украина сама решит свое будущее.
Кроме того, ранее в Чехии тысячи людей поддержали Украину и показали прокремлевскому президенту Земану красную карточку, а также забросали его яйцами.