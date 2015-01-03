Пророссийский президент Чехии назвал Яценюка "премьером войны": не хочет мира на Донбассе

Президент Чехии Милош Земан считает главу правительства Украины Арсения Яценюка "премьером войны", который не хочет мирного решения нынешних проблем страны.

Об этом он сказал в интервью пражской газете Pravo, передает УНН.

"Судя по некоторым высказываниям премьера Яценюка, считаю, что это, скорее, "премьер войны", потому что он не хочет мирного решения (ситуации на Украине - ред.), которое рекомендует Европейская комиссия, но хочет эту проблему решить силой", - отметил М.Земан.

Земан также отметил, что его высказывания о ситуации в Украине могли отразиться на падении его популярности в стране в последние месяцы, так как многие "плохо информированные люди" в Чехии считают, что свержение президента Виктора Януковича в феврале 2014 г. представляло собой нечто вроде "бархатной революции" осени 1989 года в тогдашней Чехословакии.

"Они думают, что там произошло что-то вроде того, как у нас была "бархатная революция", - сказал Милош Земан. - Майдан не был никакой демократической революцией, я считаю, что в Украине происходит гражданская война".

Напомним, президент Чехии Земан известен своими прокремлевскими заявлениями, а события в Украине он неоднократно комментировал с точки зрения РФ.

В то же время в самой Чехии министры правительства этой страны указали Земану, что Украина сама решит свое будущее.

Кроме того, ранее в Чехии тысячи людей поддержали Украину и показали прокремлевскому президенту Земану красную карточку, а также забросали его яйцами.