В российских госпиталях и СИЗО содержатся больше 1000 украинских пленных - правозащитница

В распоряжении волонтеров есть неопровержимые доказательства того, что в больницах и госпиталях Ейска, Таганрога, Волгограда, Курска, Питера и Москвы, а также в СИЗО находится более тысячи украинских военнопленных.

Об этом заявила российская правозащитница, создатель группы "Груз 200 из Украины в Россию" Елена Васильева в своем блоге.

Она опубликовала данные, свидетельствующие, что российские больницы и СИЗО набиты украинскими военнослужащими.

"Вот очень маленькая отчетность, которую исправно составлял начальник Дежурной части УМВД России по г. Ростову-на-Дону майор полиции М.Ю. Лобасов", - отметила Васильева и добавила: "Если все эти граждане Украины получили огнестрельное ранение на территории своей страны - Украины - то что они делают в России, чем их вывезли в Россию и еще на каждого Следственный комитет РФ завел уголовное дело? ".

При этом Васильева посоветовала родственникам украинцев, попавших "в российские застенки", нанять независимых адвокатов с российской стороны.

Ранее Васильева отмечала, что только за один день, 11 декабря, на Донбассе в зоне проведения АТО погибли 26 российских военнослужащих.