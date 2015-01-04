Волонтер рассказал, как Турчинов ездил по "реальной передовой" и попал под обстрел

Поездка секретаря СНБО Александа Турчинова по передовым позициям зоны АТО была далека от показухи - он побывал там, где его могли достать из гранатомета и попал под осбтрел.

Об этом рассказал волонтер Роман Доник в своем Facebook.

"Вчера по передовой ездил Турчинов. По реальной передовой. Я не могу описывать позиций, потому что много фотографий можно привязать к местности. Но все места, где они были сегодня – в зоне досягаемости из АГС (автоматического гранатомета). Даже попали под обстрел какого-то блуждающего миномета", - подчеркнул он.

Также Доник отметил, что поездка главы СНБО под обстрелом вызывает у него уважение: "Возможно, для кого-то Турчинов покажется комичным в бронежилете, с "фортом". Лично для меня нет. Кроме такой мелочи, как война, я пытаюсь вспомнить всех гражданских людей, бывших в прошлом спикерами ВР и председателями СНБО. И пытаюсь представить их приехавших сюда сегодня. И не могу".

Волонтер заметил, что во всем, что происходит сейчас в стране, можно найти много негатива, "но нельзя не отдавать должного тем людям, которые поступают так, как до них на их постах не поступали другие".

"Это касается и Турчинова и Порошенко и многих других", - заявил Доник.

"Кстати о Порошенко. Я тут в Песках застал остаточную взрывную волну от 3,14здюлей которые "первый" щедро раздал за троих 200-х (убитых) в Песках. Чем дальше от Киева и от администрации, чем ниже по должности получающий, тем 3,14здюлина слабее, теряет ударную силу. Но то, что я увидел и услышал здесь, свидетельствует о том, что на входе это было мощно. Скорее всего с матами и топаньем ногами", - рассказал волонтер.

По мнению Доника, "Порошенко не мог понять, почему погибли люди".

"К сожалению, Петр Алексеевич потому что война и потому что террористам по**й на все договорённости. Пока они не будут уничтожаться, они будут нарушать и убивать", - заявил волонтер.

"Вернусь к Турчинову. Довольно хорошо отнесся к открытию Дмитрием Ярошем приёмной народного депутата в Песках и помощи местным. Я понимаю, что друже Яструб (псевдоним Яроша – прим. ред.) не нуждается в одобрении, но все-таки приятно видеть, что нет явного неприятия действий. Все расценивается не как какие-то игры и показуха, а как реальная и тяжёлая работа для людей на самой передовой", - добавил он.

В заключение Доник резюмировал: "Не знаю, все таки у меня не умирает надежда, что все у нас будет по-другому. И лучше, и по человеческих".

Больше о результатах поездки Турчинова смотрите здесь.