На Донбассе боевики маскируются под военных Украины, готовят провокации

В районе поселка Тельманово Донецкой области были замечены боевики, одетые в украинскую военную форму нового образца, что может свидетельствовать о подготовке ими провокаций.

Об этом говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время в ведомстве сообщили, что террористы продолжают перебрасывать из РФ на территорию Украины живую силу и военную технику.

"Зафиксировано передвижения российских военнослужащих контрактной службы, замаскированных под местных боевиков", - говорится на сайте.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе замечено увеличение количества вооруженных провокаций и обстрелов со стороны боевиков.