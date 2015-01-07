США снова призвали Россию освободить украинских заложников

Государственный департамент США призвал Россию освободить украинских заложников, среди которых парламентарий Надежда Савченко, режиссер Олег Сенцов и другие украинцы.

Об этом заявила представитель Госдепа Дженнифер Псаки, передает "Немецкая волна".

В то же время она подчеркнула, что в Вашингтоне приветствуют обмен военнопленными, который состоялся в конце декабря и отметила, что сотни людей еще находятся в заключении.

Псаки отметила, что Вашингтон "в очередной раз осуждает длительное заключение Россией украинских заложников и содержание их под стражей на территории России, включая украинского парламентария Надежду Савченко и режиссера Олега Сенцова".

Кроме того, США "с пониманием относятся к голодовке как форме протеста Савченко против ее заключения".

Она указала на вызванное голодовкой обострение проблем со здоровьем у украинской летчицы.

Псаки призвала немедленно освободить как Савченко, так и других украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.

Как известно, Савченко была похищена под Луганском летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов.

Украинский режиссер Сенцов и трое других активистов в мае 2014 года были задержаны в оккупированном Россией Крыму по обвинениям в "подготовке террористических актов".

Интересно, что сам Сенцов следствие по этому делу называл "спритическим сеансом в для душевнобольных".