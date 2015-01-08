Очередная российская "гуманитарка" стоит на границе Украины

Очередная колонна российского "гуманитарного конвоя" прибыла в Ростовскую область и стоит в пунктах пропуска на границе с Украиной.

Об этом со ссылкой на представителя МЧС России сообщает ТАСС.

По информации заместителя начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях российского МЧС Олега Воронова, "колонна МЧС России разделилась на две. Одна их них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев Курган", где началось таможенное оформление грузов".

По его словам, в Луганск отправятся более 60 машин и примерно столько же - в Донецк.

"С пограничного пункта пропуска "Донецк" автомобили проследуют в Луганскую область, а с "Матвеева Кургана" - в Донецкую", - уточнил Воронов.

Он добавил, что свыше 120 грузовиков везут на Донбасс более 1,4 тысячи тонн груза.

Напомним, это уже одиннадцатый "гумконвой", отравленный Россией на Донбасс, но ни один из них не был поставлен в Украину в соответствии с украинским и международным законодательством. Вместе с гуманитарным грузом Россия поставляет террористам вооружение и боеприпасы, а на обратном пути вывозит тела убитых российских военных и наемников, а также оборудование из заводов Донбасса.