Беглый "атаман" Козицын грозит походом на Луганск и назвал ЛНР "несуществующим государством"

Сбежавший в Россию "атаман" так называемой "казачьей национальной гвардии" Всевеликого войска Донского Николай Козицын, пригрозил руководству террористической организации ЛНР многотысячным "маршем недовольных на Луганск".

Об этом он заявил в интервью антрацитовскому телевидению, пишет Informator

"Если кто не понимает из этих новоиспечённых руководителей, когда сто тысяч придут в Луганск и предъявят свои претензии руководителям, которые сидят ровно в Луганске и сделают митинг и этот митинг поддержат жители других населённых пунктов, недовольные политикой руководства "республики".

Люди знают, что Россия оказывает помощь руководству несуществующего государства, Россия медикаменты отправляет", - заявил Козицын.

Напомнимм, ранее Козицын заявлял, что 80% Луганской области сегодня находится под казаками и они обязательно возьмут Дебальцево, если не договорятся с Президентом Украины Петром Порошенко.

Видео: informator.lg.ua