Меркель об отмене санкций против России: только после возврата Крыма

Отмена санкций против России, введенных после оккупации Крыма, возможна только после аннулирования этой аннексии и возврата полуострова в состав Украины.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters.

В то же время она признала, что не тешит себя иллюзиями по этому поводу: "У меня мало надежды на этом фронте".

Также Меркель напомнила, что в ответ на интервенцию России на Донбассе были введены другие санкции.

"Выполнение всех условий Минского соглашения является путем к отмене санкций. Только при полном выполнении всех условий мы сможем говорить об отмене санкций", - заявила она.

Напомним, сегодня в Берлине проходит встреча правительственной делегации Украины и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.