Украина понесла 800 млн убытка на угле из ЮАР, министру энергетики грозят отставкой

Начальник Главного следственного управления ГПУ Святослав Лаганяк заявил, что убытки от контракта на закупку южноафриканского угля по завышенной цене составляют 846 млн грн.

Об этом он рассказал на заседании комитета Верховной Рады по противодействию коррупции, сообщает УНИАН.

"Мы считаем доказанным, что заместитель директора государственного предприятия "Укринтерэнерго" при заключении неправомерного контракта на приобретение угля причинил растрату государственных средств на сумму более 846 млн грн", - сказал Лаганяк.

Следователь напомнил, что на сегодняшний день по факту поставок из ЮАР угля начато уголовное производство и продолжается досудебное расследование.

"По твердому убеждению Генеральной прокуратуры Украины, в поставках южноафриканского угля имела место очень большая коррупционная составляющая", - сказал Лаганяк и добавил, что это был уголь ненадлежащего качества по заведомо завышенной цене.

Он отметил, что уже сообщено о подозрении одному из руководителей госпредприятия "Укринтерэнерго", который занимался закупкой угля из ЮАР, и для него избрана мера пресечения.

Лаганяк подчеркнул, что на сегодняшний день следователи имеют существенные доказательства коррупционной составляющей в этом деле. В частности, в распоряжении ГПУ есть соответствующие экспертные исследования и свидетельства некоторых лиц.

Он подчеркнул, что этот уголь был непригоден для сжигания на Змиевской и Трипольской теплоэлектростанциях. Кроме того, начальник Главного следственного управления отметил, что были нарушения некоторых тендерных процедур при закупке южноафриканского угля.

"Мы готовы уже на сегодняшний день идти в суд со своими открытыми доказательствами. Мы считаем свою позицию неопровержимой", - сказал Лаганяк.

Отвечая на вопросы членов комитета, Лаганяк также отметил, что по данному делу директору "Укринтерэнерго" Владимиру Зиневичу была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Также стало известно, что глава Минэнерго Владимир Демчишин не явился на заседание комитета по коррупции для доклада по ряду острых отраслевых вопросов. Вместо этого присутствовали замы министра – Игорь Диденко и Юрий Зюков.

"Очередное правительственное хамство. Министр энергетики Демчишин не явился на заседание парламентского комитета по противодействию коррупции. Мы должны были выслушать его по поводу поставок угля из ЮАР, России; поставок электроэнергии в террористические "республики", в Крым; по субсидиям угольным шахтам на захваченных россиянами территориях; по "веерным" отключениям. Министр не пришел. Это стало, наверное, наиболее красноречивым ответом на наши вопросы", - написал депутат от "Батьківщини" Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

"Прощать не будем. Если такое будет повторяться – будем ставить вопрос об отставке", - подытожил Луценко.

Напомним, что в ноябре 2014-го тогдашний министр энергетики Юрий Продан после допроса в Генпрокуратуре заявил, что соотношение цены и качества угля из ЮАР было оптимальным.