США возмущены переводом Савченко в одиночку в российской тюрьме: требуют освобождения украинки

Соединенные Штаты возмущены сообщением о том, что Надежду Савченко поместили в камеру одиночного заключения в Москве в связи с ее голоданием, заявила в пятницу в Вашингтоне пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями, что вывезенная в Россию украинская летчица Надежда Савченко находится в одиночном заключении", - заявила Псаки в начале брифинга.

При этом представитель госдепа выразила понимание причин голодовки Надежды, которая продолжается почти месяц - "в знак протеста условиям ее содержания под стражей". Псаки также подчеркнула, что в связи с этим украинская летчица страдает от дополнительных проблем со здоровьем.

"Мы призываем к ее немедленному освобождению, так же как и других украинских заложников, удерживаемых в России", - отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

Одновременно с этим заявлением Госдепартамент, а также посол США в Украине Джеффри Пайет обнародовали на своих твиттер-аккаунтах сообщения с призывом освободить Надежду и других пленных в России, при этом использовав хэш-тег всемирного твиттер-шторма.

Напомним, ранее сообщалось, что Савченко похудела на 10 кг, из-за голодовки возможна трагедия.