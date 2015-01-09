В воскресенье Порошенко примет участие в марше против терроризма в Париже

Президент Украины Петр Порошенко собирается принять участие в демонстрации в Париже 11 января, посвященной событиям последних дней, в результате которых погибли журналисты сатирического журнала Charlie Hebdo.

Об этом он написал в своем Twitter.

"В воскресенье в Париже с народом Франции и Президентом Франсуа Олландом приму участие в Марше единства. Скажем "нет" терроризму, "да" - свободе и демократии", - написал Порошенко.

Приглашение на мероприятие опубликовал сам Президент Франции в своем Twitter.

Кроме того, свое участие в марше против терроризма подтвердили канцлер Германии Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Европарламента Мартин Шульц, верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Федерика Могерини, а также премьер-министр Великобритании Девид Кэмерон.

В неділю в Парижі з народом Франції і Президентом @fhollande візьму участь у Марші єдності. Скажемо НІ тероризму, ТАК -свободі і демократії. — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 января 2015





Напомним, ранее сообщалось, что во Франции ликвидировали всех преступников, захвативших заложников.