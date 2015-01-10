Российский 11-й "гуманитарный конвой" потерял в Украине половину грузовиков

Одиннадцатый российский "гуманитарный конвой" покинул Украину, однако половина грузовиков осталась на нашей территории.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ на пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк" (Россия) за 9 января, сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

"08 января 2015 года в 9:30 (по киевскому времени) российский конвой, состоящий из 62 транспортных средств, прибыл на пропускной пункт в Донецк. Грузовые автомобили были проверены российскими пограничными и таможенными службами", - говорится в сообщении.

По данным ОБСЕ, конвой состоял из 53 грузовых автомобилей, 2 машин сопровождения, 1 логистического транспортного средства, 5 вспомогательных машин и 1 скорой помощи.

Однако в СНБО ранее сообщали о 124 машинах одиннадцатого "гумконвоя" из России.

Как известно, 8 января, утром в Украину вторглись автоколонны МЧС России из состава 11-го "гуманитарного конвоя" и начали движение в сторону захваченных боевиками, наемниками и российскими военными Донецка и Луганска.