"Зачистка" в Краснодоне: спецназ ФСБ штурмовал боевиков "Одессы"

В Краснодоне Луганской области российский спецназ, предположительно подразделение "Вымпел", при поддержке тяжелой техники ведет зачистку местного батальона боевиков "Одесса".

Об этом сообщает журналист Роман Бочкала на своей странице в Facebook

"У нас сегодня замес. Российский спецназ, предположительно подразделение "Вымпел", при поддержке тяжелой техники, окружил базы дислокации местного батальона "Одесса". Куча снайперов. Предлагают боевикам сдаться либо будут штурмовать. Причина - непонятна. Но очень напоминает зачистку. Маршрутки на Луганск не пускают - дороги перекрывают. Спецура, судя по всему, зашла в Украину сегодня ночью. Все явно профессионалы, однозначно российские, раньше их здесь не было видно", - сообщает журналист.

По предварительной информации, военные на танке вошли в город и окружили оружейную базу так называемой Отдельной Бригады ОсНаза (ОБрОН) "Одесса" МГБ ЛНР: один танк и два "Выстрела" и много колесной техники, пишет lugansk.co.ua.

"Некий Бугров, по слухам, ведет с Фомой, командир ОБрОН, переговоры о разоружении", - говорится в сообщении.

При этом около 50 солдат в зимней экипировке при поддержке снайперов создали внешнее кольцо окружения и заблокировали подъезд к базе.

Также, стало известно, что все дороги перекрыты, город полностью оккупирован и отрезан от областного центра.

При этом, источники луганского издания утверждают обратное, а именно - что это то же самое подразделение, которое уничтожило террориста "Бэтмена".

По информации пользователей в соцети, в итоге "Одессу" разоружили.

"Последняя информация. Разоружают. Слава богу, обошлось без трупов, как это было до сих пор в Антраците и в Лутугино.

Подробности — после того, как уляжется туман.

Кроме того, судя по информации, одновременно разоружили и милицию Краснодона." (с) Анпилогов.

Личный состав сейчас сдает оружие, жертв нет, пострадавших так же, сообщают в соцсети.

Напомним, ранее сообщалось, что спецназ ФСБ разобрался с "казаками" в Антраците.

Видео: Редакция ЮА