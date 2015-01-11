Политики России исказили интервью Яценюка: якобы говорил о вторжении СССР в Германию

В субботу, 10 января, немецкий общественно-правовой канал ARD опубликовал полную версию интервью с премьер-министром Арсением Яценюком, искаженного некоторыми российскими политиками.

Об этом пишет DW.

В то же время издание уточнило, что оно вышло в свет без синхронного перевода на немецкий язык.

В опубликованной записи теперь четко слышны слова украинского премьера, которые в выпущенном в эфир варианте были заглушены немецким переводом.

"Его длительность составляет более 14 минут, в то время как сокращенная версия, вышедшая в эфир 7 января, длилась несколько более шести минут и вызвала волну критики с российской стороны", - добавили журналисты.

"Российская военная агрессия против Украины - это посягательство на мировой порядок, и это посягательство на европейскую безопасность. Мы все хорошо с вами помним советскую "invasion" как в Украину, так и в том числе - в Германию. Этого нужно избежать. И никому не позволено переписывать результаты Второй мировой войны, что пытается сделать президент России, господин Путин (Владимир Путин - ред.)", - отметил он.

Обратим внимание, что в немецком переводе вместо английского слова "invasion" было использовано "аnmarsch", которое можно перевести как "ввод (войск - ред.)", "продвижение" или "приближение".

В России посчитали, что украинский премьер говорит в интервью о "вторжении СССР в Германию и в Украину". В частности, с критикой в адрес Яценюка выступили глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков и глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Отметим, что МИД РФ направило в Германию ноту с просьбой выразить официальную позицию Берлина по поводу слов украинского премьера.

Напомним, ранее пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо опровергла интерпретацию указанного выше заявления премьера некоторыми российскими политиками. По ее словам, он "имел в виду разделение Германии Советским Союзом после Второй мировой войны".