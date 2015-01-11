Боевики наращивают интенсивность и число обстрелов - штаб АТО

По состоянию на 18:00 сегодняшнего дня боевики 41 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

"Ситуация в зоне проведения АТО продолжает усложняться. Незаконные вооруженные формирования увеличивают количество и интенсивность обстрелов позиций наших сил и населенных пунктов Донбасса", - отметили в штабе.

В частности, представители вооруженных сил уточнили: "Боевики уже несколько дней подряд открывают огонь из тяжелого вооружения – танков, артиллерии, в том числе "Градов".

"Эпицентром напряженности остается район Донецкого аэропорта. Из минометов и танков боевики сегодня обстреливали метеовышку и новый терминал донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.

Кроме того боевики дважды из "Града" и минометов обстреляли населенные пункты Пески и Опытное, а из противотанковых управляемых ракет – Гранитное. Из минометов также были обстреляны населенные пункты Авдеевка и Гранитное.

На других направлениях из гранатометов и минометов обстреляны населенные пункты Золотое, Мирное, Орлово-Ивановка, Никишино, Крымское, Редкодуб, трижды – Чермалык и окрестности Чернухино.

"Вблизи Кряковки наши позиции были обстреляны из вооружения танка. В районе населенного пункта Никишино зафиксирована "работа" снайпера", - отметили в пресс-центре.

"Боевики продолжают разрушать инфраструктуру стратегических и важных объектов Донбасса. В частности, минувшей ночью под обстрел боевиков попала ТЭЦ в Счастье", - добавили в штабе.

Также в пресс-центре уточнили, что террористы не обращают внимания на то, что "в случае остановки этой ТЭЦ без электроснабжения остается большое количество гражданского населения по обе стороны линии разграничения".

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