Боевики наращивают интенсивность и число обстрелов - штаб АТО

Больше всего обстрелов приходится на долю аэропорта в Донецке.
По состоянию на 18:00 сегодняшнего дня боевики 41 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе.
Об этом сообщили в пресс-центре АТО.
"Ситуация в зоне проведения АТО продолжает усложняться. Незаконные вооруженные формирования увеличивают количество и интенсивность обстрелов позиций наших сил и населенных пунктов Донбасса", - отметили в штабе.
В частности, представители вооруженных сил уточнили: "Боевики уже несколько дней подряд открывают огонь из тяжелого вооружения – танков, артиллерии, в том числе "Градов".
"Эпицентром напряженности остается район Донецкого аэропорта. Из минометов и танков боевики сегодня обстреливали метеовышку и новый терминал донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.
Кроме того боевики дважды из "Града" и минометов обстреляли населенные пункты Пески и Опытное, а из противотанковых управляемых ракет – Гранитное. Из минометов также были обстреляны населенные пункты Авдеевка и Гранитное.
На других направлениях из гранатометов и минометов обстреляны населенные пункты Золотое, Мирное, Орлово-Ивановка, Никишино, Крымское, Редкодуб, трижды – Чермалык и окрестности Чернухино.
"Вблизи Кряковки наши позиции были обстреляны из вооружения танка. В районе населенного пункта Никишино зафиксирована "работа" снайпера", - отметили в пресс-центре.
"Боевики продолжают разрушать инфраструктуру стратегических и важных объектов Донбасса. В частности, минувшей ночью под обстрел боевиков попала ТЭЦ в Счастье", - добавили в штабе.
Также в пресс-центре уточнили, что террористы не обращают внимания на то, что "в случае остановки этой ТЭЦ без электроснабжения остается большое количество гражданского населения по обе стороны линии разграничения".
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