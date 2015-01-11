Яценюк объяснил свое заявление о советском вторжении в Германию и Украину

Премьер-министр Арсений Яценюк разъяснил свои слова о "советском вторжении в Германию и Украину", сказанные в интервью немецким журналистам.

Об этом говорится в его комментариях Deutsche Welle.

"Мы помним советскую оккупацию после Второй мировой войны Украины, Польши, Венгрии, Чехословакии и Восточной Германии, стран Прибалтики. Таким образом, Советский Союз делал это в течение длительного периода времени", - рассказал он.

Яценюк подчеркнул, что сейчас Россия решила повторить это вторжение и оккупировать Крым и Донбасс.

"Это неприемлемо. Это нарушение международного права. Это мое сообщение", - отметил он.

Также Яценюк добавил, что Россия не имеет права нарушать международные законы и присваивать территорию независимого государства, "как сделал Советский Союз после Второй мировой войны".

Отвечая на вопрос о результатах поездки в Берлин, Яценюк отметил, что Украина чувствует поддержку немецкого правительства и народа Германии.

Также, по словам премьера, канцлер ФРГ Ангела Меркель "делает все возможное, чтобы сохранить мир и стабильность" в Европе и Украине.

Напомним, что заявление о советском вторжении в Украину и Германию прозвучало в ходе визита Яценюка в Берлин.

"Российская агрессия против Украины - это посягательство на мировой порядок. Мы все хорошо помним советское вторжение как в Украине, так, в том числе, и в Германию. Его надо избежать. Никому не позволено переписывать результаты Второй мировой войны", - сказал он в эфире немецкого телеканала ARD.

В России сразу же выразили свое возмущение этим заявлением украинского премьера.