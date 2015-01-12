Российский генерал по прозвищу "Тамбов" создает армию и командует боевиками ЛНР - блогер

Российскому генералу Кузовлеву, погоняло среди местных "Тамбов" и "Игнатов", судя по всему, дано поручение создание и вооружение луганско-донбасской армии.

Об этом пишет известный российский блогер Андрей Мальгин.

"Тут уже достаточно обмусолили СБУ-шную прослушку разговоров казачьего атамана Дремова, приехавшего в Луганск со своим "ополчением" из Ростовской области.

Все обсуждали один вопрос: действительно ли Дремов встречался в Москве с Медведевым. Не знаю, может, и соврал. Но там всплывает другой интересный персонаж - российский генерал Кузовлев (погоняло среди местных "Тамбов" и "Игнатов"). Этому человеку, судя по всему, поручено создание и вооружение луганско-донбасской армии", - пишет Мальгин.

"Кузовлев Сергей Юрьевич. Родился 7 января 1967. В 1984 окончил СШ №21 г.Тамбова. В 1990 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (6 рота). Был командиром Познанского гвардейского Краснознамённого, ордена Суворова 3 степени 506 мотострелкового полка, в/ч 21617 (Тоцкий район Оренбургской обл), участник Чеченской войны.

С 1 февраля 2005 по июль 2008 командир миротворческой бригады Приволжско-Уральского военного округа (15 отдельная гвардейская мотострелковая Берлинская Краснознаменная ордена Кутузова бригада миротворческих сил), в/ч 64322, дислокация в Рощино под Самарой. С декабря 2005 занимался обеспечением мира в зоне грузино-абхазского конфликта.

В 2008 поступил в Академию Генерального Штаба ВС РФ. После ее окончания назначен командиром 18 ОМСБр (Ханкала, Чечня).

С 2012 начальник штаба 58 армии Южного военного округа. Подполковник, с мая 2005 полковник, указом президента РФ №101 от 22 февраля 2014 присвоено звание генерал-майора. 20 октября 2014 на Совете полевых командиров в Луганске признан главой Совета и фактическим командующим всех "войск "ЛНР" на условиях полной анонимности.

Позывной "Тамбов" был раскрыт Дремовым в его "новогоднем" выступлении 29 декабря. Тогда же в одном из интервью он назвал имя "Сергей Викторович".

В начале 2015 года "Тамбов" был рассекречен СБУ по результатам перехвата переговоров Дремова", - сообщает блогер.

Как сообщал ранее "Главред", в конце декабря на территорию, подконтрольную террористической ЛНР, прибыла многочисленная группа военных специалистов из России. За плечами у прибывших – солидный опыт участия в военных кампаниях на территории бывшего СССР.

видео: СБУ