В зоне АТО силовики уверенно контролируют ситуацию: противник несет потери

В зоне проведения антитеррористической операции продолжает расти количество обстрелов со стороны террористов. Всего за сутки незаконные вооруженные формирования 63 раза обстреляли позиции наших военных. Начиная с 18.00, 11 января, боевики 22 раза обстреляли позиции наших военных, в том числе из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

При этом, отмечают в штабе, примерно с часа ночи и до самого утра, 12 января, в зоне АТО наблюдается затишье - в этих несколько часов здесь не прозвучало ни одного выстрела.

По информации штаба, донецкий аэропорт и населенные пункты вблизи него остаются самыми напряженными. 11 января, вечером состоялось боевое столкновение между боевиками и защитниками нового терминала аэропорта.

На донецком направлении террористы из минометов обстреляли метеовышку донецкого аэропорта и Авдеевку. Также, с минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град" боевики обстреляли Тоненькое, Пески и Опытное, а из противотанковых управляемых ракет - Гранитное.

На других направлениях незаконными вооруженными формированиями был обстрелян из минометов населенные пункты Углегорск, Ленинское и Гнутово, из артиллерийских систем - окрестности Никишино, а с "Градов" - населенные пункты Отрадовка дважды Гнутово.

Наши военные уверенно контролируют ситуацию и, при необходимости, наносят удары, подавляя наиболее активные огневые точки террористов. Противник несет потери.

Напомним, 11 января за день боевики 41 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе.

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видео: Військове телебачення України