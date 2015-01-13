У боевиков снова замечена установка залпового огня "Буратино"

Активизация деятельности незаконных вооруженных формирований на востоке Украины растет. В распоряжении боевиков, кроме "Градов", появилась тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино".

Об этом сообщает на пресс-центр ОК "Север" на своей странице в Facebook.

"По имеющейся информации в распоряжении НВФ кроме БМ -21 "Град" зафиксирована тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино", - отметили в штабе.

Также в пресс-центре отметили, что в зоне ответственности войск ОК "Север" за сутки произошло 10 обстрелов и 11 пролетов вражеских беспилотников.

"Активизация деятельности незаконных вооруженных формирований на востоке Украины растет. За последние сутки из направлений Сокольники и Донецкое противник совершил 10 обстрелов позиций войск оперативного командования "Север". Зафиксировано 5 минометных обстрелов, 4 из БМ-21 и один из вооружения танка. Потерь среди личного состава и техники войск оперативного командования "Север" нет", - говорится в сообщении.

По информации ОК "Север", самые горячие точки находятся в районах населенных пунктов Крымское, Трехизбенка, где боевики наносят огневые удары не только по украинским военнослужащим, но и по жилым домам.

"Воздушную разведку террористы вели в районах населенных пунктов Старый Айдар, Тошковка, Северодонецк, Чмиревка, Лисичанск, Крымское и Бутковка. Наблюдение за местностью из беспилотных летательных аппаратов на территориях, подконтрольных силам АТО, имеет непосредственную связь с наведением вражеской артиллерии", - говорится в сообщении.

Также, по данным штаба, за сутки войсками противовоздушной обороны зафиксировано 11 пролетов беспилотных летательных аппаратов противника, что составляет рекордное количество за последнюю неделю.

Напомним, ранее председатель общественной организации "Гражданская инициатива "Права справа" Дмитрий Снегирев сообщал, что у террористов ЛНР 3 установки залпового огня "Буратино".

Больше о ситуации на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".