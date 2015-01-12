Аваков: Интерпол объявил Януковича и других "персонажей" в розыск, а Россия снова лжет

12 января 2015, 13:32

Аваков заверил: генпрокурор РФ соврал об отсутствии запросов Украины по выдаче Януковича и других подозреваемых.

Арсен Аваков

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о ситуации по выдаче Россией беглого экс-президента страны Виктора Януковича и других подозреваемых бывших чиновников.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Генеральный прокурор России, в духе лживых и циничных действий своего патрона Путина, манипулируя правдой – лжет по сути, когда заявляет: "Генеральная прокуратура РФ до сих пор не получала запросов от украинских коллег о выдаче экс-президента Украины Виктора Януковича и других политиков", - подчеркнул Аваков.

Также он разъяснил, что "запрос о ВЫДАЧЕ разыскиваемого или преступника происходит в органы страны, где разыскиваемый был ЗАДЕРЖАН по ранее объявленному розыску. Россия, в соответствии со своими обязательствами, действующими в рамках соглашения СНГ о розыске преступников, ОБЯЗАНА была выставить в систему розыска поданных Украиной персонажей. И Януковича и еще 23 человек" (выделено Аваковым – прим. ред.).

"Федеральная казенная организация "ГИАЦ МВД России", последовательно игнорируя все запросы Украины, не выставляла в систему розыска в странах СНГ розыск на Януковича и Ко. Тем самым нарушая все установленные процедуры", - добавил министр.

Фото со страницы Авакова

Кроме того, по словам Авакова, "на сегодняшний день Россией игнорируются документы о розыске 24 человек, ранее занимавших высокие посты в Украине: Янукович В.Ф., Азаров Н.Я., Клюев А.П., Пшонка В.П., Якименко А.Г., Захарченко В.Ю., Раташнюка В.И., Зинова П.И., Шуляка С.М., Коряка В.В., Федчука П.М., Януковича О.В., Ставицкого Е.А., Курченко С.В., Арбузова С.Г., Клименко А.В., Присяжнюка М.В., Кузьмина Р.Р., Царева О.А., Колобова Ю.В., Игнатова А.П., Богатырева Р.В., Дзекон Г.Б., Динник О.В".

"Кроме этих персонажей – искусственно не объявлены в розыск в России и по системе СНГ в целом еще несколько десятков человек второго ряда, подозреваемых в преступлениях со стороны Украины", - добавил министр.

Также он подчеркнул, что "в этих условиях МВД Украины готовит документы о выходе в одностороннем порядке из такой порочной системы розыска, под контролем русского "правосудия". Всем странам членам СНГ мы направим предложения о сотрудничестве в этой сфере на основе двусторонних отношений".

Между тем, "Сегодня (12 января), спустя несколько месяцев с момента обращения в марте 2014 года, аргументации и подготовки пояснений, Интерпол, по подготовленным запросам МВД, Генпрокуратуры Украины и СБУ, специальная комиссия Интерпола приняла решение – объявлены в международный розыск Интерпола ( красная карточка –задержание для экстрадиции в Украину): Янукович Виктор Федорович, Янукович Александр Викторович, Азаров Николай Янович, Багатырева Раиса Васильевна, Колобов Ю. В. (экс-министр финансов Украины), Дзекон Г.Б. ( экс-руководитель "Укртелекома").

Работа с Интерполом по ряду других обвиняемых Украиной персонажей продолжается.

Напомню, ранее были объявлены в розыск Интерпола: Ставицкий Э. А., Курченко С. В., Арбузов С.Г., Клименко А.В., Игнатов А.П., Динник А.В", - резюмировал министр.

Как сообщал "Главред", 11 января было опубликовано интервью с главой российской генпрокуратуры, в котором Юрий Чайка заверил, что запросов о выдаче Януковича из Украины не поступало.

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