В Луганск прибыли 300 российских военных: хорошо оснащены и вооружены

В Луганск прибыло подразделение Вооруженных сил России порядка 300 человек.

Об этом сообщает нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Российские военнослужащие одеты в зимний камуфляж без опознавательных знаков, хорошо вооружены и оснащены. Местом дислокации подразделения определено общежитие Луганского национального аграрного университета, - отметил эксперт.

Ранее Тымчук сообщал, что в районе города Снежное Донецкой области зафиксировано появление новых подразделений российской армии.

По информации эксперта, российские наемники взяли под контроль местную транспортную инфраструктуру и организовали службу на блокпостах в данном районе.

В ближайшее время ожидается переброска в данный район крупного формирования из России.

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