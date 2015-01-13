В Луганск прибыли 300 российских военных: хорошо оснащены и вооружены

Российские военные одеты в зимний камуфляж без опознавательных знаков.
В Луганск прибыло подразделение Вооруженных сил России порядка 300 человек.
Об этом сообщает нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
Российские военнослужащие одеты в зимний камуфляж без опознавательных знаков, хорошо вооружены и оснащены. Местом дислокации подразделения определено общежитие Луганского национального аграрного университета, - отметил эксперт.
Ранее Тымчук сообщал, что в районе города Снежное Донецкой области зафиксировано появление новых подразделений российской армии.
По информации эксперта, российские наемники взяли под контроль местную транспортную инфраструктуру и организовали службу на блокпостах в данном районе.
В ближайшее время ожидается переброска в данный район крупного формирования из России.
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