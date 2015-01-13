Разборки между боевиками это не "закат Новороссии", а создание единой военной структуры - Генштаб

В Генштабе ВС Украины считают, что столкновения между боевиками в Донбассе свидетельствуют не о "закате Новороссии", а о попытках российских военных объединить силы незаконных вооруженных формирований в единую структуру.

Об этом заявил и.о. спикера Генштаба ВС Украины Владислав Селезнев пишет Интерфакс-Украина.

"Учитывая тот факт, что в последнее время никакие переговоры, в том числе и в "нормандском формате" ни к чему конкретному не привели и продолжают отсрочиваться, следует ожидать, что столкновения между незаконными вооруженными формирования являются не сворачиванием проекта "Новороссия", а являются четкой организацией российско-террористических войск для ведения дальнейших боевых действий по приказу единого руководства", - сказал он.

Селезнев также подчеркнул, что остается угроза осуществления терактов боевиками в отношении отдельных граждан и организаций, которые занимаются волонтерской деятельностью, помогающих ВСУ.

Пресс-офицер отметил, что с начала объявления "режима тишины" 9 декабря 2014 года зафиксировано 877 случаев обстрелов украинских населенных пунктов и позиций украинских силовиков боевиками.

"В свою очередь украинские военные, соблюдая требования минского протокола, минского меморандума, сдерживают агрессию противника, обеспечивают безопасность мирных граждан Украины на востоке, наносят огневые удары в ответ, тем самым лишая противника огневых точек", - подчеркнул он.

Как сообщалось в соцсетях, под Донецком произошли разборки между российскими "добровольцами"-разведчиками и местными боевиками.

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