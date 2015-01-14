Новые подробности боя за донецкий аэропорт: уничтожены 200 оккупантов и 10 "Градов"

Становятся известны новые подробности штурма донецкого аэропорта, который в течение 13 января вели боевики и российские военные. За сутки только в районе аэропорта ответным огнем украинских силовиков было уничтожено по меньшей мере 200 кадровых российских военных.

Об этом со ссылкой на источник в штабе АТО сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Как пишет издание, уничтожено не менее десятка РСЗО "Град", а также большое количество различных стационарных и мобильных артиллерийских систем.

По данным другого источника в силовых структурах, уничтожены от 50 до 250 российских военных и террористов. Назвать хотя бы приблизительные цифры потерь российской стороны вдоль всей линии разграничения за день, в штабе не смогли. Подтвержденных потерь сил АТО вечером во вторник не было. Число раненых - более 20 человек. Также уничтожено несколько единиц украинской техники.

Напомним, что во время ожесточенного боя за донецкий аэропорт боевики и российские военные провели танковую атаку, наносили артиллерийские удары и бросали на штурм полицейских из Чечни.

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