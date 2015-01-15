Эксперт о выдаче Януковича Украине: он союзник России, слишком много знает

Директор Школы политической аналитики НаУКМА, профессор политологии Алексей Гарань заявил, что власти РФ, скорее всего, не выдадут Украине объявленного Интерполом в розыск экс-главу украинского государства Виктора Януковича.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Обозреватель", отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Я думаю, вряд ли Россия выдаст Януковича, потому что Янукович - их союзник. Кроме того, очевидно, что Янукович слишком много знает. Так что это маловероятно", - отметил политолог.

По его мнению, объявление украинских экс-чиновников в розыск - нужный шаг, поскольку это ограничит свободу их передвижения и будет способствовать дальнейшему расследованию преступлений.

"Не знаю, как будет выглядеть формулировка отказа России. По-моему, это не имеет значения. Точно так же, как не имеет значения большинство пропагандистских заявлений Лаврова (глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.) и остальных. Это пропаганда для внутреннего потребления", - считает эксперт.

"Для внешнего мира будут рассказывать о том, что Янукович незаконно отстранен от должности, что для этого нет оснований. Но это не имеет значения - на Западе все понимают, что Янукович - преступник, виновный в конфликте", - подчеркнул Гарань.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики арестовали денежные активы экс-президента Виктора Януковича и его окружения в размере около 4 млрд долларов и 6 млрд гривен.