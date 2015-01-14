Европарламент не включил признание ЛНР и ДНР террористами в резолюцию по Украине

Пять из шести фракций Европарламента отказались включать в проекты итоговой резолюции по Украине фразу о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями.

Об этом говорится в документах, обнародованных на официальном сайте организации, передает "Украинская правда".

Единственной группой, которая предложила такое определение, стали европейские консерваторы. В проекте от своей группы они предлагают "обратиться к Совету ЕС, чтобы тот включил Донецкую и Луганскую "народные республики" в перечень террористических организаций".

В свою очередь, проект Европейской народной партии не содержит упоминаний о терроризме, а проект социал-демократов упоминает этот термин, только критикуя украинское антитеррористическое законодательство.

Следует отметить, что все эти проекты были подготовлены еще до теракта в Волновахе.

После него стало известно, что президент Европарламента Мартин Шульц якобы намерен призвать депутатов принять норму о таком признании.

Резолюцию Европарламента будут обсуждать в среду 14 января. 15 января текст должен быть принят.

Напомним, ранее в своем обращении к народу Украины глава государства отметил, что надеется на признание Европарламентом ЛНР и ДНР террористами.