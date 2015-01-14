Меркель и Олланд выразили соболезнования в связи с трагедией под Волновахой

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом относительно последних событий на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе разговора лидеры Германии и Франции выразили соболезнования в связи с трагедией под Волновахой, в которой погибли мирные люди.

"Собеседники обсудили дальнейшие шаги к урегулированию конфликта на Донбассе и подтвердили, что оно может быть достигнуто благодаря полному выполнению всех пунктов минских соглашений. В частности, была подчеркнута важность выхода на линию столкновения, закрепленной Минским меморандумом от 19 сентября 2014 года, и отвода военной техники. При этом Президент Украины отметил, что этот процесс должен сопровождаться действенным и гарантированным режимом прекращения огня. Стороны также призвали к дальнейшему освобождению всех заложников", - отмечается в сообщении.

Порошенко также обратил внимание на тяжелое состояние украинской летчицы Надежды Савченко, которая около семи месяцев находится в заключении в России и голодает уже 33 дня, протестуя против незаконного заключения.

"Президент Украины призвал международное сообщество приложить все усилия для ее освобождения", - подчеркивается в сообщении.

"Собеседники также заявили о готовности к дальнейшим многосторонним переговорам в "нормандском формате" в случае достижения прогресса в воплощении минских соглашений, проведении заседания трехсторонней контактной группы и результативной встречи на уровне министров иностранных дел", - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, трагедия под Волновахой произошла вчера, 13 января - в результате обстрела из "Градов" украинского блокпоста погибли 12 мирных жителей.