В Германии заявили, что угроза войны в Европе сохраняется из-за конфликта в Украине

Угроза войны во всей Европе из-за конфликта вокруг Украины сохраняется.

Об этом министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сказал в интервью газете Hannoversche Allgemeine Zeitung, пишет Deutsche Welle .

"Опасность, исходящая от этого конфликта, далеко не устранена", - подчеркнул министр. Он выразил обеспокоенность возможностью новой эскалации вооруженного конфликта в Украине. Штайнмаер отметил, что ситуацию можно разрядить лишь в том случае, если и Россия, и Украина будут по-настоящему заинтересованы в установлении прочного перемирия.

"Обе стороны должны понять, что военного урегулирования этого конфликта быть не может", - подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что поэтому правительство ФРГ будет делать все возможное, чтобы "не допустить нового рецидива крупномасштабной вооруженной конфронтации".

По его мнению, из-за большого количества неурегулированных вопросов быстрого прогресса в деле урегулирования кризиса в Украине быть не может.

"Проблема заключается в том, что мы должны одновременно разговаривать о демаркации линии прекращения огня, об отводе тяжелых вооружений и иностранных бойцов, доступе к гуманитарной помощи и обмене пленными - и все это в ситуации, когда положение людей на востоке Украины ежедневно ухудшается из-за зимы", - отметил министр.

Он указал, что поэтому "прогресс будет достигаться лишь маленькими шагами". "Это невероятно запутанная неразбериха", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Штайнмайер,комментируя конфликт в Украине, выступил против возникновения нового "железного занавеса" в Европе.

Также он заявил, что из-за кризиса в Украине доверие Запада к России "значительно подорвано", и стороны уже не смогут "так просто" вернуться к нормальным отношениям.