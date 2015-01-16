Ночь в донецком аэропорту выдалась напряженной: "киборги" выстояли и готовы к новому бою

Один из "киборгов", защитников донецкого аэропорта, которых так называют за стойкость и мужество, рассказал последние новости о ситуации на аэродроме.

По его словам бойца 93-й бригады, минувшая ночь выдалась напряженной, однако под утро обстрелы несколько затихли, пишет ТСН.

"Ночь была напряженной, но мы простояли. Артиллерия немножко стихла, где-то минут 15 назад. Видимо, будет новый бой. Мы готовы, ждем", - рассказал защитник аэродрома.

Как сообщал военный эксперт Дмитрий Тымчук, боевики прекратили штурм после контратаки украинских воинов и отошли в район Спартака.

В результате ожесточенного боя полтора десятка "кадыровцев" оказались заблокированными в подвале нового терминала, а к аэропорту прорвалось подкрепление из числа десантников, которых украинские военные уничтожили.

Напомним, комбаты "Правого сектора" открытым текстом сказали боевикам забыть про аэропорт.

видео: ТСН