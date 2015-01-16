Боевики накапливают бронетехнику: в Горловке танки растянулись на 3 км

На протяжении последних дней наблюдается накопление бронетанковой техники боевиков вблизи линии разграничения.

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его информации, в частности, в Горловке Донецкой области обнаружена колонна танков, растянувшаяся на 3 км в направлении позиций украинских подразделений.

Ранее в СНБО отмечали, что ситуация в зоне антитеррористической операции характеризуется сохранением высокой интенсивности обстрелов террористами позиций украинских войск. Наиболее сложной является обстановка в районе донецкого аэропорта. Боевики осуществили неоднократные попытки штурма нового терминала аэропорта, применяя тяжелую артиллерию, минометы, танки и установки "Град". Все атаки были отбиты украинскими военными. Аэропорт находится под контролем сил АТО.

Напомним, в СНБО ранее сообщили, что за сутки в зоне АТО погибли шесть украинских военных, 18 – ранены.