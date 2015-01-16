Бои за донецкий аэропорт продолжаются: противник использовал газ, бьет из "Градов"

В пятницу, 16 января, боевики пытались оттеснить защитников донецкого аэропорта (за стойкость их называют "киборгами") из нового терминала, бои за стратегический объект продолжаются.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"В течение дня боевики безуспешно пытались оттеснить украинских героев из нового терминала. В настоящее время бои за аэропорт продолжаются", - отметили силовики.

По их данным, в 17:15 террористы начали вести огонь по аэропорту из минометов и "Градов".

Также сегодня нашими военными было зафиксировано применение террористами газа. Конкретный тип вещества не установлен, но, очевидно, это одна из разновидностей слезоточивого газа.

"…украинские защитники по-прежнему удерживают донецкий аэропорт и не собираются его покидать", - добавили в пресс-центре.

Напомним, ранее СМИ писали, что защитники донецкого аэропорта взорвали "кадыровцев", заблокированных в подвале стратегического объекта.

Видео: Юрий Касьянов