Генсек ООН требует прекратить войну на Донбассе, чтобы восстановить целостность Украины

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что всемирная организация готова поддержать любые усилия по деэскалации ситуации в Украине, ухудшения которой необходимо избежать любой ценой.

Он выразил тревогу в связи с интенсивными боевыми действиями в районе донецкого аэропорта, сообщает ТАСС.

"Генеральный секретарь подчеркивает, что необходимо любой ценой избежать дальнейшего ухудшения ситуации, которая уже привела к гибели множества людей и страданиям гражданского населения. ООН готова поддержать любые усилия, нацеленные на деэскалацию и возобновление подлинного мирного процесса, который приведет к восстановлению стабильности и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Пан Ги Мун призвал все стороны выполнить взятые на себя обязательства в рамках минского протокола и меморандума. По его словам, первым шагом должно быть "немедленное и полное прекращение боевых действий".

Ранее "Главред" сообщал об активизации боевых действий в районе донецкого аэропорта – российские десантники, спецназовцы ГРУ и чеченские полицейские несколько раз атаковали его, но понесли тяжелые потери, после чего украинские силовики "зачистили" аэропорт и прилегающую территорию.

Напомним, ранее Генсек ООН прокомментировал конфликте в Украине, заявив, что он реанимировал призраки "холодной войны".