Эксперт о Донбассе: Путин нашел болевую точку Украины

Ситуация на востоке нашей страны будет обостряться, считает Магда.
Ситуация на Донбассе будет обостряться, поскольку президент России Владимир Путин понимает, что это болевая точка Украины.
Об этом политический эксперт Евгений Магда сообщил в комментарии изданию "Обозреватель".
"Действия России носят внутренний политический характер", - отметил он.
По его мнению, "пропагандистская машина так накрутила ситуацию, что любое отступление назад будет восприниматься, как поражение". "При этом поражение не кого-либо, а лично дорогого Владимира Владимировича", - уточнил эксперт.
"Для него будет это болезненный момент. Поэтому, я думаю, что эскалация будет продолжаться и ситуация будет на Донбассе обостряться, потому что Путин понимает, что это болевая точка Украины, что украинская экономика сейчас не в очень хорошем состоянии", - подчеркнул Магда.
Напомним, ранее российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил, что в ближайшее время Россия, скорее всего, не решится на военное вторжение в Украину.