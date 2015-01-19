Эксперт о Донбассе: Путин нашел болевую точку Украины

Ситуация на Донбассе будет обостряться, поскольку президент России Владимир Путин понимает, что это болевая точка Украины.

Об этом политический эксперт Евгений Магда сообщил в комментарии изданию "Обозреватель".

"Действия России носят внутренний политический характер", - отметил он.

По его мнению, "пропагандистская машина так накрутила ситуацию, что любое отступление назад будет восприниматься, как поражение". "При этом поражение не кого-либо, а лично дорогого Владимира Владимировича", - уточнил эксперт.

"Для него будет это болезненный момент. Поэтому, я думаю, что эскалация будет продолжаться и ситуация будет на Донбассе обостряться, потому что Путин понимает, что это болевая точка Украины, что украинская экономика сейчас не в очень хорошем состоянии", - подчеркнул Магда.

Напомним, ранее российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил, что в ближайшее время Россия, скорее всего, не решится на военное вторжение в Украину.