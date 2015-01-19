Российский журналист: вход украинских войск в Донецк поставит РФ в сложное положение

Ввод украинских войск в Донецк грозит России крайне неприятными последствиями.

Такое мнение выразил известный российский блогер, военный журналист и писатель Аркадий Бабченко в своем Facebook.

"Если армия Украины сейчас начнет входить в Донецк, Россия окажется в затруднительном положении, конечно", - подчеркнул он.

Журналист уверен, что в таком случае "открытое использование армии на территории другой страны – а в таком случае её скрыть уже вряд ли удастся – повлечет за собой совсем другого масштаба проблемы, чем сегодняшние санкции".

Напомним, ранее Бабченко неоднократно заявлял о глупости российского военного руководства, которое передает боевикам страшное оружие типа огнеметов "Буратино" или установок ударного разминирования.