В Украину вторглись две тактические группы военных из России - СНБО

В оперативном сообщении СНБО говорится о новом вторжении российской армии.
В Украину вторглись две батальонно-тактические группы российских военных.
Об этом говорится в срочном сообщении СНБО.
При этом никаких уточнений - о численности противника, его вооружении, направлении движения или каких-либо других данных в ведомстве не сообщили.
Стоит напомнить, что несколько последних дней в самом аэропорту и близлежащих селах шли ожесточенные бои и обстрелы из тяжелых орудий и реактивных установок.
Действия боевиков вынудили украинское руководство отдать приказ на массированный удар по скоплениям террористов – чтобы вынудить их к соблюдению договоренностей.
Больше о битве за аэропорт и событиях на Донбассе – в спецтеме "Главреда".