В Украину вторглись две тактические группы военных из России - СНБО

В Украину вторглись две батальонно-тактические группы российских военных.

Об этом говорится в срочном сообщении СНБО.

При этом никаких уточнений - о численности противника, его вооружении, направлении движения или каких-либо других данных в ведомстве не сообщили.

Стоит напомнить, что несколько последних дней в самом аэропорту и близлежащих селах шли ожесточенные бои и обстрелы из тяжелых орудий и реактивных установок.

Действия боевиков вынудили украинское руководство отдать приказ на массированный удар по скоплениям террористов – чтобы вынудить их к соблюдению договоренностей.

Больше о битве за аэропорт и событиях на Донбассе – в спецтеме "Главреда".