В Цюрихе выступление Порошенко пытались сорвать пропутинскими выкриками

Выступление президента Украины Петра Порошенко в институте Европы при Цюрихском университете пытались сорвать пропутинскими возгласами.

Об этом сообщает Укринформ.

"Здесь, в Швейцарии, эти люди могут говорить все, что пожелают, в присутствии президента Украины. И в этом наша сила. В России такое было бы невозможным", - отметил Порошенко в ответ на агрессивные выкрики в свой адрес. Аудитория встретила эту реплику аплодисментами, сказано в сообщении.

По словам Порошенко, мир солидарен с Украиной, а те, кто за агрессора, - изолированы. "Весь мир объединен сейчас и демонстрирует солидарность с Украиной. И те, кто поддерживает агрессора, - изолированы", - сказал он.

По словам президента Украины, Европа находится под атакой, Украина же - на передовой этой борьбы.

В то же время Порошенко уверен, что перспективы мира являются светлыми. "Ценности, которые объединили нас, - свобода и демократия. Когда мы объединены, победа будет с нами", - отметил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко посетит Швейцарию.