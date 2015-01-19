Порошенко сказал, когда Украина откажется от российского газа

Украина в 2014 году снизила объем потребления газа с 70 млрд до 40 млрд кубометров, а уже через два года российское голубое топливо ей вообще не будет нужно, заявил Президент Петр Порошенко во время выступления в институте Европы при Цюрихском университете.

Об этом передает корреспондент Укринформа.

"Я полностью убежден, что через два года нам вообще не будет нужен россиийский газ. Это очень важный фактор энергетической независимости моей страны", - сказал Президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в Цюрихе выступление Порошенко пытались сорвать пропутинскими выкриками.