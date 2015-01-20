Силы АТО отступили с 31 блокпоста на Бахмутке - Минобороны

В результате ожесточенных боев на 31-м блокпосту на Бахмутской трассе силы АТО были вынуждены отступить.
Украинские силовики под натиском россиян и боевиков были вынуждены отступить с 31-го блокпоста на Бахмутской трассе.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Бой продолжается – наши бойцы получили подкрепление и боеприпасы.
Ранее стало известно об атаке подразделений регулярных войск РФ на позиции украинцев, расположенные на 31-м и 29-м блокпостах.
Как сообщал спикер АТО, украинцам удалось остановить продвижение россиян.