Силы АТО отступили с 31 блокпоста на Бахмутке - Минобороны

Украинские силовики под натиском россиян и боевиков были вынуждены отступить с 31-го блокпоста на Бахмутской трассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Бой продолжается – наши бойцы получили подкрепление и боеприпасы.

Ранее стало известно об атаке подразделений регулярных войск РФ на позиции украинцев, расположенные на 31-м и 29-м блокпостах.

Как сообщал спикер АТО, украинцам удалось остановить продвижение россиян.