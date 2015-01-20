После Минских соглашений боевики с помощью России захватили 500 кв км земли

После заключения Минских договоренностей боевики на Донбассе с помощью российских войск захватили 500 кв км украинской территории.

Об этом заявил спикер МИД Украины Евгений Перебийнис в эфире "5 канала".

"С первого дня подписания Минских договоренностей Россия начала нарушать их – 500 квадратных километров отошло к территории, контролируемой боевиками. Теперь они хотят аэропорт, и усилия вооруженных сил России направлены на то, чтобы еще эту территорию расширить", - сказал он.

Также Перебийнис отметил, что Россия развернула такую работу по дестабилизации, чтобы в дальнейшем закрепить максимально смещенную линию размежевания на переговорах в Берлине и возможных переговорах президентов в Астане.

Кроме того, последние заявления России были направлены на усыпление бдительности международного сообщества накануне заседания 19 января Совета глав МИД ЕС, добавил Перебейнис.

Напомним, последние дни на Донбассе идут ожесточенные бои за несколько ключевых точек, среди которых – донецкий аэропорт и бахмутская трасса.