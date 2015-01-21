Из-за боев на Донбассе Порошенко возвращается из Швейцарии, а Турчинов едет в зону АТО

Президент Украины Петр Порошенко решил сократить свой визит в Швейцарию из-за осложнения ситуации в зоне антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

По его словам, в среду, 21 января, в зону АТО вылетает секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Порошенко на постоянной связи с нашими военными. Только что начальник Генерального штаба и министр обороны доложили о ситуации в районе донецкого аэропорта и 29-го и 31-го блокпостов. В зону АТО вылетает секретарь СНБО Турчинов. В связи с осложнением ситуации Президент решил сократить визит в Швейцарию и уже завтра (21 января - ред.) вернется в Украину", – написал Цеголко.

Как известно, в течении последних дней на Донбассе наблюдается активизация боевиков.

По сообщению СНБО, ожесточенные бои продолжаются в районе пунктов пропуска 29-го и 31-го, недалеко от границы с Россией и у Донецкого аэропорта.

19 января в штабе АТО также заявили, что 700 российских военных пересекли границу с Украиной.

20 января, нардеп Сергей Пашинский заявил, что Украина готова ввести военное положение, в случае обострения ситуации на Востоке, но это пока не актуально. Если хоть одна тактическая группа появится на территории Черниговской или Харьковской области, Украина объявит войну России.