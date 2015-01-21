Прорыв в Горловке: танки АТО уничтожили 3 пушки и 10 русских артиллеристов - соцсети

В захваченной местными боевиками и российскими военными Горловке танки сил АТО атаковали артиллерийские позиции россиян, уничтожив три орудия и десяток пушкарей.

Об этом со ссылкой на данные перехвата сообщений военных РФ пишет блогер Олег Ярчук.

По его данным, в Горловке подразделение 67-й зенитно-артиллерийской бригады Южного военного округа было атаковано танками ВСУ. Наша бронетехника прорвалась непосредственно на позицию, занимаемую одной из батарей подразделения.

"Р-н. н.п. Горловка Уточненные потери подразделений 67-я зенитно-артиллерийская бригада ЮВО "200" - 10, "300" - 6 ТМН - 9. Уничтожено 3 единицы артиллерийской техники", - говорится в донесении россиян.

По данным блогера, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе по состоянию к утру 21 января 2015 года составили: убитыми 5662, ранеными – 2739 и пропавшими без вести – 2834 человек.

Напомним, что днем ранее в Горловке силы АТО уничтожили два десятка русских десантников и морпехов.

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