Россия хочет вывести конфликт в Донбассе на новый уровень, используя авиацию и "Буратино" - эксперт

Опасение, что Запад может ввести новые санкции, удерживает сейчас президента РФ Владимира Путина от перехода к полномасштабному конфликту и использования качественно новых видов вооружений в Донбассе. Кремль хочет вывести конфликт в Донбассе на новый уровень.

Об этом заявил политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, пишет Новое время.

Опаснее всего не увеличение интенсивности обстрелов, числа жертв и расширение линии противостояния, а использование авиации и новых систем залпового огня, отмечает он.

По мнению политолога, "сейчас ключевая угроза украинским войскам в Донбассе – это не просто количественная, а качественная эскалация конфликта. Не только увеличение интенсивности обстрелов, числа жертв и расширение линии противостояния, но и, к примеру, использование авиации. Последние сообщения о том, что у сепаратистов появились самолеты, а также их жалобы на то, что боевую авиацию якобы использовала Украина в донецком аэропорту, могут служить для того, чтобы оправдать применение ДНР и ЛНР авиации против украинских войск".

"К этому этапу эскалации нам нужно быть готовыми – особенно что касается противовоздушной обороны. Бояться не нужно, но в то же время необходимо действовать на опережение и уже сейчас предупредить наших международных партнеров о том, что Россия может использовать на востоке Украины авиацию и системы "Буратино". Руководство ЕС должно знать, что речь идет, по сути, об угрозе использования оружия массового уничтожения, - говорит Фесенко.

Он также отметил, что информирование Евросоюза об угрозе со стороны России и подконтрольных ей боевиков может помочь Украине в первую очередь тем, что при получении такой информации руководство ЕС сможет оказать дипломатическое давление на Россию и подать ей четкий сигнал: даже единичное использование такого оружия будет означать неизбежное введение новых санкций против РФ.

"Вот чего мы должны сейчас добиваться: профилактического давления на Россию через страны Запада, прежде всего - Евросоюз.

Не исключаю, что именно опасение, что Запад может ввести новые санкции, удерживает сейчас Путина от перехода к полномасштабному конфликту и использования качественно новых видов вооружений в Донбассе.

Разумеется, нет гарантий, что профилактическое давление со стороны ЕС полностью нейтрализует нынешние планы России, но определенный эффект будет – и уже это многое значит. В нынешней ситуации мы должны использовать все доступные возможности, чтобы укрепить свои позиции и выстоять перед натиском РФ, которая будет все больше усиливать давление, стремясь получить преимущество в переговорах", - отметил полотолог.

Напомним, установки "Буратино" уже не раз зафиксировались в зоне АТО - как в Донецкой, та к и в Луганской областях.

Российский журналист Аркадий Бабченко сообщал, что залповая огнеметная установка "Буратино", которую недавно получили боевики, будет новым витком войны, который не коснулся Украины.