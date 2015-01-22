Главарь ДНР рассчитывает захватить Пески и Авдеевку

Боевики террористической организации так называемой ДНР уже не скрывают нарушения перемирия и планируют захват населенных пунктов Пески и Авдеевки Донецкой области.

Об этом заявил один из командиров боевиков Эдуард Басурин, сообщает РИА Новости.

"Как и говорил глава республики (главарь "ДНР" Александр Захарченко - ред.), Пески уже к исходу дня мы должны полностью контролировать, также он называл окраины Авдеевки", - сказал он.

Между тем, начальник ГУ МВС в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщает, что Авдеевка в критической ситуации. Обстрелы непрекращаются.

"Еду в Авдеевку.Город в критической ситуации. Непрекращающиеся обстрелы. Без света, без тепла и без воды. Обратился городской голова Юрий Черкасов дословно с "криком о помощи", - пишет он.

"Уже сейчас с МЧС и другими службами, не только нашей области, работаем по оказанию необходимой помощи жителям города. Кроме того детей города будут размещать в санаториях Днепропетровской области. Будем организовать отправку", - пишет Аброськин.

Как сообщалось, российские военные не прекращают попыток нанести удар по силам АТО, которые защищают донецкий аэропорт и поселок Пески.