Порошенко сказал, какую часть Донбасса оккупировали боевики

Петр Порошенко заявил, что сейчас боевиками оккупированы 7% территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сообщил во время выступления на сессии "Будущее Украины" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, пишет УНИАН.

"Сейчас в Украине наиболее сложные времена в ее истории", - отметил глава украинского государства.

"Украина сейчас под агрессией, агрессией не только после аннексии Крыма, агрессия происходит, когда 7% нашей территории Донецкой и Луганской областей сейчас также оккупированы", - добавил Президент.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что в Украину вторглись еще более 2 тыс. российских военных, а также 200 танков и бронетранспортеров.