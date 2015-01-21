На Луганщине силы АТО выбили наемников с 31-го блокпоста - волонтер

В среду, 21 января, силовики выбили боевиков с 31 блокпоста в районе Бахмутской трассы (Луганская область).

Об этом известный автогонщик, тележурналист и волонтер Алексей Мочанов написал на своей странице в Facebook.

"Удалось пообщаться по закрытому каналу связи с "соседями" и "смежниками" 31 БП (блокпост - ред.). Вчера парни удачно сманеврировали, отошли - и потери были минимальны", - отметил он.

По его данным, тогда погибли двое украинских бойцов, а еще 10 - были ранены.

"Сегодня парни подтянулись обратно с подкреплением и вернули блокпост себе, идет бой, ребята уперлись и х*ен дадут заднюю", - подчеркнул волонтер.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщили, что на 29 и 31 блокпостах силовиков в районе Бахмутской трассы идут бои.